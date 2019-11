Johnson lovar brexit i januari vid valvinst

Foto: Dan Kitwood/AP/TT

Storbritannien kommer att lämna EU senast den 31 januari om Konservativa partiet vinner det stundande nyvalet. Det lovar Storbritanniens premiärminister Boris Johnson – som samtidigt får parera frågor om sitt privatliv.

– Om vi uppnår en regeringsduglig majoritet så blir det (brexit) av absolut senast den 31 januari, säger Johnson i en lyssnarutfrågning i radiokanalen LBC.

Johnson satsade allt på att få Storbritannien att lämna EU den 31 oktober och sade att han hellre skulle ligga död i ett dike än att begära en förlängning av tidsfristen. Han tvingades dock till precis det sedan parlamentet röstat ner hans tidsplan för att få utträdeslagen godkänd.

Lovar freda sjukvården

Det socialdemokratiska oppositionspartiet Labour anklagar Johnson för att i handelsförhandlingar med USA ha erbjudit att öppna upp det brittiska sjukvårdssystemet NHS för amerikanska intressen. Labour-ledaren Jeremy Corbyn presenterade nyligen dokument som han anser bevisar detta.

Men premiärministern tillbakavisar anklagelserna.

– NHS är inte till salu. Under inga omständigheter kommer en konservativ regering ta upp NHS för förhandling under handelssamtal, säger Johnson under radioutfrågningen.

"Hur många barn?"

Under utfrågningen fick han även frågar av privat karaktär.

Nyligen uppmärksammades en artikel Johnson skrev 1995, där han bland annat beskrev barn till ensamstående mödrar som "dåligt uppfostrade, okunniga, aggressiva och illegitima". En lyssnare, själv ensamstående mor, refererade till artikeln och frågade varför Johnson tillåtit sig att beskriva henne och hennes familj på det sättet, men vägrar att svara på frågor om sin egen familj.

Det fick programledaren att fråga premiärministern hur många barn han har.

– Jag älskar mina barn väldigt mycket, men de ställer inte upp i detta val, så därför ser jag ingen anledning att kommentera det, svarade Johnson, vars brokiga kärleksliv tidigare omskrivits i den brittiska tabloidpressen.