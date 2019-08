K-popbandet BTS tar paus på obestämd tid

Foto: Scott Roth/AP/TT

Den sydkoreanska K-popgruppen BTS ska ta en längre paus för att vila upp sig, meddelar skivbolaget Big Hit Entertainment .

Det är första gången som de sju medlemmarna i bandet tar ledigt under en längre tid sedan gruppen bildades 2013, .

BTS skrev historia i fjol genom att då bli den första K-popgruppen att toppa den amerikanska albumlistan Billboard 200.

Tidigare i år satte gruppen rekord när videon till deras låt "Boy with luv" släpptes. Den strömmades 78 miljoner gånger under det första dygnet, fler gånger än någon annan musikvideo under sina första 24 timmar på Youtube.