King Crimsons album till strömningstjänster

Foto: Matt Dunham/AP/TT

Det brittiska progressiva rockbandet King Crimsons musik är på väg att släppas på de olika strömningstjänsterna för musik, rapporterar .

Bandet har länge varit notoriskt ovilligt att låta sin musik strömmas, men enligt bandets manager David Singleton ska King Crimsons 13 studioalbum, från debuten "In the court of the crimson king" till "The power to believe" släppas på de flesta musiktjänsterna i maj. Däremot dröjer det fram till den 10 juni innan albumen hamnar på Spotify.

– Anledningen till att vi är lite långsammare med att släppa på Spotify är att vi har haft stigande försäljning av fysiska album de senaste tio åren, trots att övriga branschen sagt åt oss att skivor är utdöda, säger Singleton.

– Så har det åtminstone varit, men inte riktigt längre. I slutänden handlar det om att göra musiken tillgänglig och Spotify är en av platserna där framför allt yngre människor hittar sin musik.

Samma dag som King Crimsons studiokatalog landar på Spotify inleder bandet också en världsturné med 50 spelningar för att fira sitt 50-årsjubileum.