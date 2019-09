Kinnaman infiltrerar i svenskbaserad thriller

Foto: Liam Daniel/SF Studios

Efter många turer har Roslund och Hellströms deckarsuccé "Tre sekunder" blivit film. Huvudrollen spelas av Joel Kinnaman, men historien har flyttat över Atlanten.

"The informer" heter filmen när den nu går på bio i Storbritannien, där den även spelades in i fjol. Joel Kinnaman, Rosamund Pike och Clive Owen är toppnamnen i den engelskspråkiga filmatiseringen av Anders Roslund och Börge Hellströms ”Tre sekunder”. Den handlar om Piet Hoffman, som infiltrerar ett kriminellt gäng i fängelset. I "The informer" heter han Pete Koslow.

– Jag var sugen på att spela en rollfigur som påminner om Frank Wagner (från Johan Falk-filmerna, reds anm). Jag tyckte det var givande att spela en person som lever under falsk identitet, som går och bär på en hemlighet i alla situationer, säger Joel Kinnaman.

Ville ha Kinnaman

Författaren Anders Roslund har tidigare berättat för TT att han hade just Kinnaman i åtanke när han skulle beskriva hur han såg Piet Hoffman framför sig.

– Har han sagt det? Jag träffade honom på inspelningen och han nämnde inte det men verkade glad. Det är alltid viktigt att upphovsmannen känner sig nöjd och att man respekterar deras verk, säger Kinnaman.

Anders Roslund själv berättar för TT att hans besök på inspelningsplatsen blev en känslosam upplevelse.

– Att vara en medelålders man som känner sig väldigt vuxen och så kommer man till en Hollywoodinspelning och blir tre år. Man blir starstruck, inte av någon speciell person utan av helheten. Jag blev så religiöst lycklig att jag grät lite smått. Och jag gråter nästan aldrig, men det gjorde jag när jag gick från inspelningarna, säger han.

När filmen snart går upp på bio i Sverige har det gått mer än ett år sedan man avslutade inspelningarna. Att det har dröjt beror på att filmbolaget inte ville att premiären skulle krocka med någon superhjältefilm.

– Den här har ingen astronomisk budget, det är mer av en dramatisk actionthriller. Jag har märkt att jag trivs i mer konstnärliga filmer och att det är det jag är bäst på. Men jag gillar att göra fajtscener, säger Joel Kinnaman.

"Vill vara i Sverige"

Sedan tio år bor han i USA, men berättar att han precis har tillbringat sommaren i Stockholm.

– Jag har haft en lång underbar sommar och nu börjar jag förbereda mig för att spela in "Suicide squad 2". Jag försöker tillbringa mer och mer tid i Sverige, så att det blir minst tre månader per år. Jag känner verkligen behovet av att vara hemma en del av året så att det nästan känns som att jag bor lite där också.

Att Joel Kinnaman har en amerikansk pappa och därför inte bryter på svenska har gjort att han får hjälteroller i Hollywood, i stället för att vara hänvisad till att spela skurk.

– Det är lätt att hamna i ett fack, det blir mycket skurkar och terrorister om man bryter. De rollerna hade varit kul att göra också, men jag gillar att kunna ha valmöjligheter, säger han.

Fakta Anders Roslund om skillnader mot boken Rosamund Pikes rollfigur är en man i boken, men de ringde upp mig och frågade om det var okej om de ändrade könet och det var det självklart. I boken har Piet Hoffman även två pojkar, men i filmen är det en dotter i stället. Jag kan tycka att det är dumt att de ändrat titeln, men jag har faktiskt sålt mina rättigheter och kan inte beklaga mig. Jag förstår att det är många viljor. Den får heta vad den vill. Visa mer...