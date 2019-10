Kirsten Dunst ersätter Elisabeth Moss

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Kirsten Dunst är nu i slutfasen på förhandlingar om att ersätta Elisabeth Moss i Jane Campions kommande film "The power of the dog". Moss lämnar projektet på grund av en schemakrock, skriver .

Förmodligen kommer Dunst tillsammans med Benedict Cumberbatch och Paul Dano spela i filmatiseringen av Thomas Savages roman från 1967. Den handlar om två bröder med motsatta personligheter. När en av dem tar med sin nya hustru – spelad av Dunst – till deras gemensamma ranch försöker den andre brodern att långsamt bryta ned henne.

Filmen ska få premiär på Netflix år 2021.