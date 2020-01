Konstnären John Baldessari är död

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/TT

Den amerikanske konstnären John Baldessari har avlidit, 88 år gammal, skriver The Guardian.

Han betraktas som en förgrundsfigur inom den amerikanska konceptuella konsten, och skapade genom hela sin karriär humoristisk och provokativ konst för att utmana konstnärliga normer och gränser.

På 1970-talet skapade han ett verk där han filmade sig själv när han skrev ner meningen "jag kommer inte göra någon mer tråkig konst" i ett anteckningsblock.

Under samma årtionde blev han så trött på sin egen konst att han tog med sina verk till en begravningsbyrå och lät kremera dem. Han bakade senare in askan i kakor som i sin tur ställdes ut i en konsthall i New York under namnet "The Cremation Project", skriver The Guardian.

I mars öppnar en stor utställning med John Baldessaris verk ut på Moderna museet i Stockholm.