Alibaba levererar – lyfter på börsen

Foto: Maja Suslin/TT

Kinesiska Alibabas intäkter växte med 42 procent under april–juni och överträffade prognoserna. Delårsrapporten gav aktien ett lyft i den amerikanska förhandeln.

E-handelsjättens intäkter uppgick till närmare 115 miljarder yuan, motsvarande nästan 160 miljarder kronor, under perioden, som är det första kvartalet i bolagets räkenskapsår.

Alibaba ligger bland annat bakom e-handelssajterna Taobao och Tmall. Men bolaget försöker även göra vad amerikanska motsvarigheten Amazon lyckats väldigt bra med: slå sig in på det växande området molntjänster för företag. Denna del står än så länge för en liten del av Alibabas försäljning, men intäkterna var under kvartalet 66 procent högre än under motsvarande period 2018.

Även vinsten har skjutit i höjden. Nettoresultatet landade på 21,3 miljarder yuan, cirka 29 miljarder kronor, jämfört med 8,7 miljarder yuan ett år tidigare. Både vinst och försäljning var högre än vad analytiker hade räknat med, enligt Reuters.

"Ett fantastiskt kvartal", sammanfattar vd Daniel Zhang i delårsrapporten.

Antalet aktiva Alibaba-användare i Kina uppgår nu till 674 miljoner, räknat på årsbasis, enligt bolaget. Det är en ökning med 20 miljoner jämfört med föregående kvartal.