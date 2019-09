Kritiserade Elfsborg – stoppas från träning

Foto: Erik Simander/TT

Kevin Stuhr Ellegaard kritiserade häftigt Elfsborgs ledning sedan han inte fått kontraktet förlängt.

Nu kontrar klubben med att ge lagkaptenen ledigt "för att i lugn och ro reflektera över situationen".

Målvakten deltar framöver varken i träning eller match. Det meddelar Elfsborg på sin webbplats, uppger Borås Tidning.

Stuhr Ellegaard uppgav tidigare i veckan att han under året fått klara indikationer på att hans utgående kontrakt skulle förlängas.

Men Elfsborg valde att inte göra det.

36-åringen vädrade öppet sin besvikelse och menade att han mer eller mindre blivit förd bakom ljuset av managern Jimmy Thelin och sportchefen Stefan Andreasson. Han kallade bland annat Thelin för "rädd".

Sedan dess har Stuhr Ellegaard träffat klubbledningen. På sin webbplats uttalar sig ordföranden Sune Lundquist:

"Under mötet framfördes från IF Elfsborgs sida tydligt till Kevin att föreningen inte delar Kevins syn och uppfattning på situationen som uppstått. Samtalet var i god ton och båda parternas åsikter fick chans att framföras. Under mötet beslutades det att Kevin under den närmsta tiden är ledig och deltar därmed inte i träning och match i A-truppen. I nuläget kommenteras inte detta ytterligare utan sköts på sedvanligt sätt mellan föreningen och Kevin."

Elfborgs nästa match i allsvenskan är hemma mot Malmö FF på söndag.