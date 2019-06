Kvinnornas kväll på Broadway

Foto: Charles Sykes

Stjärnorna från den amerikanska teatervärlden slöt upp till gala och glamour, men också mindre spektakel än senast när årets Tony-priser delades ut.

Årets musikal på Broadway heter "Hadestown", åtminstone om man ska gå efter de drygt 800 personerna i Tony-juryn.

Föreställningen, som är en modern tolkning av grekiska myter och utspelar sig på en jazzklubb, vann totalt åtta priser under galan i New York, bland annat till skaparen Anaïs Mitchell. Regissören Rachel Chavkin var en av de prisade, hon är blott fjärde kvinna att vinna en Tony som bästa regissör.

– Jag önskar att jag inte var den enda kvinnan som regisserade en musikal på Broadway i år, sade hon i sitt tacktal, .

Jubel åt Elaine May

Över huvud taget var det kvinnorna som stod för de mest hyllade prestationerna och fick störst applåder.

Ali Stroker, som vann pris för bästa skådespelerska i en musikal, skrev historia som den första rullstolsburna skådespelaren att vinna en Tony, för bästa biroll i nyuppsättningen av klassikern "Oklahoma!".

– Det här priset går till varje barn där ute som ser det här och har ett handikapp och som har längtat efter att få se sig representerat på en så här stor scen, sade Stroker i sitt tacktal.

Allra störst jubel fick dock Elaine May. Legendaren vann 87 år gammal sin första Tony som skådespelare, 60 år efter sitt genombrott som komiker på New Yorks scener. May vann för sin rolltolkning i pjäsen "The Waverly gallery".

Till bästa teaterpjäs utsågs "The Ferryman".

Corden var värd

Jämfört med förra årets turbulens, när Robert De Niro i direktsänd tv sade några väl valda ord om Donald Trump, var det en mer slätstruken gala där värden James Corden höll skämten och kommentarerna på en mindre kontroversiell nivå.

Bryan Cranston, känd från tv-serien "Breaking bad", vågade sig dock in på en kommentar om nyhetsläget och den amerikanske presidenten när han vann en Tony för pjäsen "Network". Cranston tillägnade sitt pris till "alla verkliga journalister runtom i världen, både på tidning och i tv-branschen, som faktiskt är i skottlinjen när de försvarar sanningen" och avslutade med:

– Medierna är inte folkets fiende, demagogi är den verkliga fienden.