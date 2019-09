Foto: Armando Franca/AP/TT

Brittiska La Roux spelar in ny musik för första gången på fem år, skriver . På Instagram berättar sångaren Elly Jackson att hon åter befinner sig i studion.

"Tillbaka igen...", skriver hon utan att avslöja några detaljer.

La Roux bildades 2006 som en duo bestående av Elly Jackson och producenten Ben Langmaid. Det Grammyvinnande självbetitlade debutalbumet kom 2009 och innehåller hitlåtarna "Bulletproof" och "In for the kill".

2014 kom uppföljaren, det senaste albumet "Trouble in paradise". Under arbetet med det valde Ben Langmaid att lämna och sedan dess är det Elly Jackson som ensam utgör La Roux.