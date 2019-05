"La scandaleuse" skäms inte för det förflutna

Foto: Eric Gaillard/AP

För tio år sedan var Zahia Dehar medelpunkten i en av fransk fotbolls största skandaler någonsin.

Spelarna Franck Ribéry och Karim Benzema stod åtalade för att ha haft sex med Dehar, som var minderårig prostituerad. Händelserna ledde till att Dehar i franska medier kallades "la scandaleuse".

– Jag skäms inte för mitt förflutna. Hade jag gjort det hade jag inte suttit här i dag. Då hade jag tagit livet av mig, säger 27-åriga Zahia Dehar till TT.

Att hon nu sitter här på ett hotell i Cannes beror, inte oväntat, på att hon är med i en film. Den heter ”An easy girl” och är regisserad av Rebecka Zlotowski.

Utnyttjar sina fördelar

Filmen utspelas en sommarvecka i Cannes, 16-åriga Naima (spelad av lysande debutanten Mina Farid) får besök av sin äldre kusin Sofia (Zahia Dehar), en vacker ung kvinna som inte ser några problem i att utnyttja sitt utseende för att få fördelar i en värld styrd av män.

– Skönhet är en tillgång. Det är inget fel att utnyttja det, säger hon och fortsätter:

– Vi kvinnor ska inte skämmas för vår sexualitet. När jag fick erbjudandet om rollen kändes det väldigt spännande. Jag har alltid attraherats av den här sortens kvinnor, som är fria och som inte bryr sig om samhällets konventioner.

Sexualiteten "stör" samhället

Zahia Dehar tycker att kvinnor alltför ofta delas in i två kategorier: "the good girl" och "the bad girl".

– Jag har sett den här diskrimineringen i mitt eget liv, och därför är den här filmen extra viktig för mig, den belyser detta. Om en kvinna vill framhäva sin sexualitet på samma sätt som en man gör det, så stör det samhället. Och jag älskar filmens titel. Vad är ”an easy girl”?

Hon skäms inte för någonting, säger hon.

– Om en kvinna vill utnyttja sin sexualitet, så är det fel att hon ska betraktas som en brottsling.

Fotbollsspelarna åtalades

Zahis Dehar hade varit prostituerad sedan hon var 16. I Frankrike är det olagligt att vara prostituerad om man är under 18. Ribéry och Benzema åtalades, det blev stor skandal, men de frikändes då det inte gick att bevisa att de vetat att hon var minderårig.

– Jag bryr mig inte om skandalen. Det är länge sedan nu. Och innan jag gjorde filmen har jag gjort mycket annat, jag har varit modell och jag designar min egen underklädeslinje.

Zahia Dehar har varit modell för bland annat Karl Lagerfeld och en rad kända fotografer har jobbat med henne. I samband med terrorattackerna i Paris 2015 användes ett fotografi föreställande henne i en kampanj för att ena landet – hon är av både europeisk och algerisk bakgrund. Hon är mycket stolt över detta, liksom över det faktum att några av recensionerna av ”An easy girl” liknar henne vid Brigitte Bardot när denna gjorde sin genombrottsfilm "Och Gud skapade kvinnan”.

"Beundrar henne mycket"

– Jag beundrar henne så mycket för det hon gör för alla djur. Jag är själv vegetarian och försöker verkligen leva efter det. Även när det gäller parfym och smink är jag oerhört noggrann med att inte köpa sådant där man använt djurförsök.

Hon bor i London med sin mamma och två hundar (fadern bor i Algeriet och vill sedan ”skandalen” inte ha någonting med sin dotter att göra). Och vad händer nu?

– Jag fortsätter med min karriär. Och i privatlivet fortsätter jag att söka äventyret.