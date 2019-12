Larm: Sjukvårdare måltavla för syriska armén

Fakta

Läkare för mänskliga rättigheter (PHR) har intervjuat 21 hälso-, och sjukvårdsarbetare med erfarenhet av att bli gripna, torterade och/eller dömda till fängelse i Syrien. Resultatet är rapporten "My only crime was that I was a doctor", Mitt enda brott var att jag var läkare, som publicerades onsdagen den 4 december.

Intervjuerna genomfördes mellan juni och augusti 2019. Bland de intervjuade fanns läkare, psykiater, apotekare och sjukvårdsvolontärer. Två av de intervjuade är kvinnor, 19 är män. Alla har sedan tiden i fängelset lämnat Syrien.

Läkare för mänskliga rättigheter är en ideell organisation baserad i New York.

Källa: PHR