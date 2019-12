Lena Endre om nyår: "Det är väldigt nervöst"

Foto: Susanna Persson Öste/TT

Foto: Maja Suslin/TT

En ärofylld uppgift omöjlig att tacka nej till. Så beskriver Lena Endre uppdraget att ringa in det nya året på Skansen och i tv-rutorna. Hon har förberett sig grundligt.

I januari flyttar hon till Oslo några veckor för att regissera pjäsen "Girls and boys" på Det Nye Teater. En månad senare är det premiär på C More och TV4 för den nya tv-serien "Tunn is". En actionserie om klimatkris och miljö som utspelas på Grönland, där hon gör rollen som den svenska utrikesministern Elsa. Men först ska hon ringa in det nya året i direktsändning i SVT.

– "Det är bara en diktuppläsning" försöker jag säga till mig själv, när jag tänker "fasen, varför tackade jag ja till det här?". Det är väldigt nervöst.

Aktningsvärd ålder

Lena Endre hade först lite svårt att förlika sig med tanken på att hon uppnått den aktningsvärda ålder och position som brukar förknippas med uppdraget, men det gick snart över. Nu har hon jobbat med dikten dagligen i en och en halv månad för att komma fram till sin läsning och tolkning.

TT: Kommer du att låta lika kraftfullt teatral som Jarl Kulle och Margaretha Krook?

– Det får man se, säger hon och berättar att det svåraste är att rikta sig både till den stora publiken framför scenen och samtidigt läsa inför tv-kamerorna.

– Det är två helt olika saker, var lägger man krutet? Det är det jag funderar på nu, det är två jobb i ett, det är därför man upplever det så stort när man ser det på tv.

I fjol genomfördes en rad alternativa diktuppläsningar i protest mot att SVT, i efterdyningarna till metoo-rörelsen, utsett Mikael Persbrandt till att läsa Alfred Tennysons dikt "Nyårsklockan".

– Jag tycker att han gjorde det fint, han gjorde det så där storslaget, säger Lena Endre, som har jobbat tillsammans med Persbrandt i flera uppsättningar.

"Sargad barm"

Lena Endre kommer att läsa hela dikten utan strykningar, inklusive strofen om "hugsvalelse för sargad barm".

– Det är så vackert, jag ska inte modernisera. Om man inte förstår får man googla.

För många år sedan var Lena Endre själv på plats på Skansen en gång, och minns hur hon skålade med människor hon aldrig träffat tidigare.

– Det är väldigt mysigt att vara där uppe, väldigt god stämning. Det är fantastiskt.