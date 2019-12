Lundqvist rundade av 2010-talet med seger

Foto: Kathy Willens/AP/TT

Mika Zibanejad nätade och Henrik Lundqvist storspelade i målet. Då kunde New York Rangers vinna med 5–3 över Carolina i NHL-hockeyn. För Lundqvist innebar matchen att han spelade både i Rangers första och sista match under 2010-talet.

Den 2 januari 2010. Henrik Lundqvist står mellan stolparna när New York Rangers tar emot Carolina i Madison Square Garden.

Den gången blir det en knapp förlust, 1–2, för Lundqvist och hans lag, men nästan tio år senare, och Rangers allra sista match för årtiondet, kan han glädja sig åt en seger.

Mot samma lag, i samma arena, och åter med Lundqvist i Rangers-målet.

"Många fina minnen"

– När man pratar om det, ett helt årtionde så känner man sig bara äldre. Men jag har många fina minnen, säger han i omklädningsrummet efter att ha motat 39 skott och varit en av matchens förgrundsfigurer.

– De försökte skapa kaos framför mål, men jag tycker att vi klarade oss bra, både framför vårt och framför deras mål.

Lundqvist fick dock inleda med att släppa in en puck. Drygt fem minuter in i matchen fick Lucas Wallmark pucken, och helt ren framför mål hade han inga problem att stänka in 1–0. Till skillnad från januari 2010 kom Rangers tillbaka starkt, och kvitterade tio minuter senare.

Även denna gång var målskytten svensk, Mika Zibanejad. Då hade Rangers två gånger om klarat av spel i numerärt underläge, och Zibanejad kunde visa gästerna hur man gör mål i powerplay. Chris Kreider fick pucken bakom mål och passade blint bakom ryggen till svensken, som kom stormade och pricksköt 1–1.

– Jag ropade till honom att jag ville ha honom, men tydligen hörde han mig inte och passade blint och hoppades att jag skulle vara där. Det var en ofattbar passning, säger Zibanejad enligt Rangers hemsida.

"Förtjänade poängen"

Det var lagets första powerplay-mål efter 18 raka mållösa lägen i numerärt överläge. Och när väl första målet kom blev det ytterligare ett mål med en Carolina-spelare i utvisningsbåset. Och även då, halvvägs in i matchen, var det Zibanejad som var sist på pucken till målet som innebar 4–1.

– Jag tycker vi spelade bra och förtjänar poängen i dag, säger Zibanejad.

För Henrik Lundqvist var segern alltså avslutningen på ett årtionde där Rangers haft höga toppar och djupa dalar. Från finalförlusten mot Los Angeles 2014 och vinnare av President's trophy 2015 till missade slutspel de två senaste säsongerna.

– Vi var så nära att vinna en gång och nu är vi i ett annat läge. Men har man spelat i 15 år så har man upplevt alla möjliga situationer, säger Lundqvist.