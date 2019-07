Lupiner, epatraktorer och en fransk pionjär

Fakta

"I woke up like this", Cajsa von Zeipel och Annika von Hausswolff, Kristinehamns konstmuseum, 25 maj–15 september.

"Möten med Norden", verk av nordiska och franska konstnärer från perioden 1880–1940, Waldermarsudde, Stockholm, 15 juni–15 september.

"Mats Gustafson", Mats Gustafson, Nordiska akvarellmuseet, Skärhamn, 19 maj–8 september.

"Not a single story II", Latifa Echakhch, Lungiswa Gqunta och Lubaina Himid med flera, Wanås konst, Knisslinge, 5 maj–3 november.

"Sjömanskompositioner", GAN (Gustaf Adrian Nilsson), Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm, 30 maj–29 september

"Phantom limbs", Lovisa Ringborg, Norrköpings konstmuseum, 16 maj–6 oktober.

"Fornasetti – inside out outside in", Piero Fornasetti, Artipelag, Värmdö, 14 juni–26 januari.