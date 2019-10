Lynyrd Skynyrd-grundare död

Foto: Robert E Klein/AP/TT

Den amerikanske basisten Larry Junstrom, som var med och grundade det amerikanska rockbandet Lynyrd Skynyrd, är död.

Hans bortgång bekräftas av rockbandet.38 Special, som han var medlem i åren 1977 till 2014. Larry Junstrom blev 70 år.

Tillsammans med Ronnie Van Zant, Gary Rossington, Allen Collins och Bob Burns ingick Larry Junstrom i originaluppsättningen av Lynyrd Skynyrd, som bildades 1964. Junstrom lämnade dock bandet inför inspelningarna av deras debutalbum 1973.

Lynyrd Skynyrd är kända för låtar som "Sweet home Alabama" och "Free bird", men även för den tragiska händelse 1977 då flera av bandets medlemmar dog i en flygkrasch. 2006 valdes Lynyrd Skynyrd in i Rock and Roll Hall of Fame.