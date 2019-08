Man befarad drunknad i Mälaren

Foto: Hasse Holmberg / TT

Dykare har under tisdagen letat efter en man som försvunnit från en båt i Mälaren utanför Västerås under måndagskvällen, men mannen har fortfarande inte hittats säger polisen till TT sent på eftermiddagen.

Räddningstjänsten har hjälpt till med eftersökningen.

– Vi blev ombedda av polisen att bistå med dykare efter att hundar gjort en markering vid två ställen, men vi har inte hittat något och insatsen avslutades vid 14-tiden, säger Anders Ellow, inre befäl hos räddningstjänsten i Västerås.

Sjöräddningen fick larm efter att en båt hittats drivande på Mälaren, skriver lokala medier. Enligt fanns det personliga tillhörigheter och fiskeutrustning kvar i båten. Senare under natten kom det fram uppgifter om att en man var saknad, skriver Vestmanlands Läns Tidningar, .

Även Sjöräddningen har avslutat insatsen i och med att de bedömer att det inte finns någon chans att hitta personen vid liv.