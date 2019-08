Man låstes in i container i dagar – fyra åtalas

Foto: Måns Langhjelm / TT

En man spärrades in i en container i Lysekil under flera dagar i slutet av april och tvingades under vapenhot att ta lån på närmare 700 000 kronor. Nu åtalas fyra män misstänkta för människorov, rapporterar lokala medier.

En av de misstänkta är, tillsammans med en annan man, dessutom sedan tidigare åtalad för ett annat kidnappningsförsök i början av sommaren, också det i Lysekils kommun.

Det planerade människorovet stoppades av polisen, som kommit planerna på spåren via telefonavlyssning.

De misstänkta nekar till brott.