Måns Zelmerlöw: Jag kraschade bilen

Efter en tuff period och en lång pappaledighet är Måns Zelmerlöw tillbaka med ett nytt album.

Sonen Albert har varit en stor inspirationskälla.

Måns Zelmerlöws nya album "Time" är uppdelad i två. Den första delen handlar om en mörkare period i 33-åringens liv som utspelade sig för ungefär fem år sedan. Då hade den tidigare Eurovisionvinnaren gått igenom en separation efter ett långvarigt förhållande.

– Det är så lätt att skriva om känslorna och vilsenheten. Vad blev fel? Vad gjorde jag för fel? Vem vill jag vara och vem är jag? Och aggressionerna när man känner att man inte har lyckats gå vidare på samma sätt som den andra personen, säger Måns Zelmerlöw.

Allting vände när han träffade Ciara Janson som han nyligen gift sig med, och det är där den andra delen av plattan tar vid. Måns Zelmerlöw skrev "Time" samtidigt som han var föräldraledig med sonen Albert, som kom att bli en inspirationskälla.

Snodde sprit från pappa

I låten "Grow up to be you" sjunger han om att sonen ska få växa upp och bli sitt eget jag, med rader om att stötta genom krossade hjärtan, tonårsfyllor och andra upptåg.

– Det är väldigt självupplevt. Jag var väldigt snäll, men det är klart att jag gjorde de typiska grejerna också: första fyllan, somnade på badrumsgolvet, råkade sno sprit från pappa, kraschade bilen och sånt där.

TT: Du kraschade bilen?

– Nja. Jag misshandlade bilen rätt så kraftigt. Men det handlar om att Albert ska få välja vilken väg han vill, säger Måns Zelmerlöw.

Gör julshow

Måns Zelmerlöw har vunnit Eurovision Song Contest, varit programledare för samma tävling året därpå – samt lett den brittiska motsvarigheten till Melodifestivalen. Han har även guidat tittarna genom "Allsång på Skansen" och i begynnelsen tävlat i "Idol".

Men den folkkäre artisten har också gått igenom år där han har försökt att vara "svår".

– För några år sedan när jag slutade med "Allsången" och skulle släppa "Barcelona sessions" försökte jag att vara en coolare kille, lite svårare. Den plattan funkade inte alls och jag insåg nog rätt snabbt att det där inte är jag. Jag är glad, lättillgänglig och tycker om lekprogram.

Förutom album och en efterföljande turné kommer Måns Zelmerlöw även att göra en julshow på Grand Hotel.

– Jag kommer från en körbakgrund så det blir härligt körigt juligt. Jag släppte en storbandsjazzjulplatta för några år sedan, det ska vi också väva in, berättar han.