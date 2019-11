MFF i guldläge – mardrömsstart för Djurgården

Foto: Kicki Nilsson/TT

SM-guldet är just nu hos Malmö.

Malmö FF har 2–0 i paus borta mot Örebro – samtidigt som Djurgården fått en mardrömsstart borta mot Norrköping och ligger under med 0–2.

Det blev dramatiskt direkt när guldrysaren skulle avgöras. Djurgården, som ledde serien med tre poängs marginal ner till jagande Malmö och Hammarby inför den avslutande omgången, fick värsta tänkbara start borta mot Norrköping på Östgötaporten och släppte in två mål inom loppet av 14 minuter.

Efter stökigheter på läktarna, där djurgårdsspelare och polis var framme för att lugna ner supportrarna, avbröts matchen i några minuter innan Norrköping gjorde 1–0 i den åttonde minuten, Rasmus Lauritsen på hörna. Sex minuter senare utökade "Peking" till 2–0 genom Sead Haksabanovic.

Samtidigt har Malmö FF 2–0 i paus borta mot Örebro efter mål av Rasmus Bengtsson och Arnór Traustason.

Därmed är MFF just nu svenska mästare.

Djurgårdens kapten Marcus Danielson om läget:

– Inte som vi hade tänkt oss. En usel start och vi ligger under med 0–2, så det gäller att vi steppar upp i andra. Det blev lite bättre efterhand, men vi behöver bli lite hetare i offensivt straffområde, och självklart defensivt också, sade Danielson i C More i paus.

Djurgården måste ha minst oavgjort för att vinna serien.

Hammarby har 1–0 hemma mot Häcken och är just nu tvåa i serien, medan Djurgården är trea.

Matcherna pågår.