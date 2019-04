Matchboll Timrå i SHL-kvalet

Foto: Mats Andersson/TT

Timrå är en match från att säkra nytt kontrakt i SHL.

Laget vann den fjärde kvalmatchen mot Oskarshamn med 4–1 och kan nu avgöra på bortaplan på lördag.

Överraskningslaget Oskarshamn körde över Timrå i tisdags och kvitterade till 2–2 i matcher i direktkvalet till SHL.

På torsdagen möttes lagen igen i Timrå.

Och då tog hemmalaget tillbaka initiativet.

Efter en mållös förstaperiod satte Timrås Henrik Törnqvist tonen direkt i andra när han tryckte in 1–0 efter 22.44. 22-åringen skrinnade in framför mål och stötte in en returpuck.

– Skönt att göra mål. Jag försökte bara ta mig in framför mål och sedan poppade pucken ut, det var jättekul. Skönt att få in förstapucken, sade Törnqvist till C More i den andra periodpausen.

Timrå gjorde också 2–0 genom Filip Hållander i powerplay efter 28.33 i andra, innan Filiph Engsund reducerade till 1–2 med sex minuter kvar av perioden.

– Vi startade riktigt bra fram till 2–0, sedan tappade vi intensiteten lite, sade Henrik Törnqvist till C More.

Med knappt sju minuter kvar av mötet klev sedan Filip Hållander fram igen. 18-åringen snappade upp en felpassning av Oskarshamnsmålvakten Christoffer Rifalk och lade in pucken i öppen kasse.

Och om inte segern var hemma redan där så utökade Henrik Törnqvist till 4–1 med 57.46 på klockan och fick NHK Arena att explodera av glädje.

Därmed leder Timrå med 3–2 i matcher.

Nästa match spelas i Oskarshamn på lördag.