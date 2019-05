May "bruten av brexit" i brittiska medier

Foto: Alastair Grant/AP/TT

Försvinnande få är de brittiska tidningsomslag som i dag inte pryds av Theresa Mays ansikte, förvridet i en sorgsen grimas.

Ledarsidorna är överens om att hon misslyckats med sitt uppdrag – men alla anser inte att det bara är hennes fel.

"Kaos i Storbritannien när en förödmjukad premiärminister gråter efter att hon meddelat sin avgång", står det på kvällstidningen Daily Mirrors förstasida på lördagen. I stället för vid namn benämns Theresa May sedan som "den gråtande damen".

Framför världens ögon tillkännagav Storbritanniens premiärminister på fredagen att hon, efter tre års försök att ro Storbritanniens utträde ur EU i hamn, kastar in handduken.

Rösten bröts när May avslutade med att uttrycka sin tacksamhet för att ha fått tjäna sitt "älskade" land.

Den plötsliga känsloyttringen förvånade the Daily Mails Henry Deedes, som hävdar att "Maybot", som hon ofta kallas, har byggt höga murar om sitt privatliv och uppvisat ett "iskallt och tjurskalligt" sätt.

"Den som såg hur hennes underläpp plötsligt började darra okontrollerat måste ha ett hjärta av granit för att inte känna för henne", skriver Deedes.

May misslyckades

Flera brittiska kolumnister är ense om en sak – Theresa May misslyckades med den uppgift som hon tagit på sig att lösa. "Den värsta premiärministern i modern tid", slår the Guardians Owen Jones fast.

Varför hon misslyckade tycks dock inte lika självklart.

Premiärministerns tal, då hon framhöll kompromissens dygd, var magstarkt efter att hon tillbringat tre år utan att ens göra ett försök till kompromiss, skriver the Independents Patrick Cockburn. May missbedömde dessutom EU:s önskan att frysa ut den som hotar att lämna unionen, fortsätter han – en maktobalans som lär bestå, oavsett brexitörernas retorik.

Analysen delas av Sky News politiska redaktör Beth Rigby, men hon tillägger att May tilldelades en närmast omöjlig uppgift när hon tog över posten efter David Cameron. Resultatet efter folkomröstningen om brexit visade Storbritannien hur djupt splittrade britterna var och May åtnjöt endast en mycket knapp majoritet i parlamentet.

Boris Johnson tippad

Andra tidningar spiller ingen tid på att älta Mays turbulenta karriär som premiärminister, utan tittar framåt mot möjliga kandidater.

The Guardians Rowena Mason skriver att kampen om premiärministerposten nu är en fråga om vem som kan tänkas få stöd för sin brexitplan. Konservativa Boris Johnson – som förespråkar att Storbritannien ska lämna EU inom sista datumet med eller utan utträdesavtal – är favoritkandidat hos sitt eget parti.

Johnsons hårda linje sätter press på andra kandidater som nu måste hitta en fot att stå på, enligt Mason. Hon nämner bland annat utrikesminister Jeremy Hunt, som i fredags meddelade att han kandiderar.

Katten Larry blockerade

Bland de politiska analyserna fanns också plats för en lite lättare rapportering.

Strax efter att en gråtande Theresa May vänt på klacken framför världspressen på Downing street 10 i London på fredagen ska hon ha mötts av sina medarbetare – också de i tårar, skriver Sky News.

Gråten byttes snart mot skratt när katten Larry, som bor på nummer 10 och har gjort sig känd genom att dyka upp i diverse direktsändningar från premiärministerbostaden – så också under fredagen – vägrade flytta sig ur vägen för Theresa May när hon steg in genom dörren.

May må vara över, men Larry sitter där han sitter.