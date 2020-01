"Medicinskt mirakel" gav belgisk slalomsuccé

Foto: Gabriele Facciotti/AP/TT

Se upp i backarna – här kommer Belgien!

22-årige Armand Marchant är vinterns sensation i slalompisten med resultat som ingen annan belgare hittills varit i närheten av.

Nu siktar det "medicinska miraklet" på en historisk pallplats.

Resultatraden 28–18–5 i säsongens tre första världscuptävlingar låter visserligen snarare som hyfsat än sensationellt.

Ändå har det räckt för att ge helsidor i den nationella pressen.

"Marchant chockar skidvärlden", ropar Het Laatste Nieuws, sedan 22-åringen från det lilla Thimister utanför Liège, noterat bästa tid i andra åket i Zagreb i söndags och slutat bara två tiondelar från prispallen.

Insatserna har gjorts med höga startnummer runt 40- och 50-strecken. Och efter ett par års elände som hade fått de flesta andra att ge upp.

– Min doktor kallar mig för ett medicinskt mirakel, berättade 22-åringen själv för tidningen Het Niuewsblad i november.

Sju operationer

Då var han äntligen redo för världscupen igen, efter mer än två år som befarad idrottsinvalid.

Stortalangen Marchant hade just tagit sina första världscuppoäng i slalom, när han kraschade rejält under en tävling i Adelboden i början av januari 2017. Benbrott, sönderslitna ligament och en knäskål ur led följdes av sju operationer under de kommande åren.

Ändå gav han aldrig upp.

– Det här är belöningen för två års arbete i galärerna, säger Marchant till tidningen Le Soir efter femteplatsen i söndags.

För Belgien väcker insatsen hopp om framgångar i en idrott där man tidigare mest ansetts som ett skämt. Vinteridrott har överlag varit allt annat än en belgisk specialitet.

Intensiva veckor

Nu finns även, förutom Marchant, den ett år yngre Sam Maes, som vann brons i både slalom och storslalom i junior-VM i våras. Trots att Belgiens högsta "bergstopp" inte är högre än 694 meter är dessutom skidintresset oväntat stort och utbrett. Varje år skickas nästan samtliga belgiska sjätteklassare iväg på en obligatorisk skidresa till Alperna.

Armand Marchant hoppas spä på intresset ännu mer när slalomcupen nu går in i ett par intensiva veckor med fem tävlingar i januari – närmast i klassiska Madonna di Campiglio på onsdagen.

Landslagsledaren Karen Persyn är optimistisk:

– När jag såg hans knä trodde jag att han aldrig skulle komma tillbaka. Men ingenting är omöjligt. Armand har kapacitet för att stå på pallen, säger hon till Le Soir.

Fakta Fakta: Armand Marchant Armand Marchant är född 14 december 1997 och kommer från Thimister, strax öster om Liège i Belgien. Han började åka skidor redan som treåring och har sedan 2009 tränats av den franske förre världscupåkaren Raphaël Burtin. Han debuterade i världscupen redan 2014 med att köra ur i en storslalomtävling i Alta Badia. Första poängen dröjde till december 2016 då han blev 18:e i slalom i Val d'Isère. Några veckor senare skadade han sig svårt och missade de två följande säsongerna. I årets världscup har Marchant trots höga startnummer tagit poäng i alla säsongens tre slalomtävlingar. Hans femteplats i Zagreb 5 januari är det bästa resultatet hittills av en belgare i en alpin världscuptävling. Totalt ligger han på 13:e plats i slalomcupen, med 61 poäng. Visa mer...