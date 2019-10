Michael Stipe släpper första solosingeln

Foto: Andy Kropa/TT

Före detta R.E.M-sångaren Michael Stipe släpper sin första singel på egen hand sedan bandet definitivt splittrades för åtta år sedan. skriver att Stipe har spelat in nytt material under sommaren, för första gången sedan gruppen, känd för låtarna "Losing my religion" och "Man on the moon" satte punkt 2011.

– Jag tog en lång paus från musiken och jag ville komma tillbaka. Det här är mitt första soloprojekt, säger han enligt tidningen.

Nya singeln "Your capricious soul" släpps den 5 oktober, exklusivt på sångarens . Intäkterna från låten kommer att gå till en klimataktivistgrupp vid namn Extinction Rebellion,