Migranter tar högre risker – trots kontroller

Foto: Michel Spingler/AP/TT

Lastbilstragedin utanför London riktar ljuset mot den livsfara som desperata migranter ofta ställs inför.

Och antalet riskfyllda inresor till Storbritannien har ökat trots – eller kanske på grund av – hårdare kontroller.

De människor som hittades döda i en lastbilscontainer öster om London tidigt på onsdagen anlände via den belgiska hamnen Zeebrygge. Överfärden med fartyg till brittiska Purfleet, där containern lastades av, tar ungefär ett halvt dygn.

Det är ännu oklart om de 39 människorna, som var kinesiska medborgare, dog av syrebrist, törst eller kanske kyla.

Av förklarliga skäl är det svårt att veta hur många människor som olovligen tar sig till Storbritannien på egen hand eller med hjälp av människosmugglare. Enligt en tidigare kartläggning gjord av BBC greps närmare 28 000 människor för att ha tagit sig in i landet illegalt mellan 2013 och april 2016. Under samma period greps runt 2 500 personer misstänkta för att på olika sätt ha möjliggjort för människor att ta sig in.

Hårdare kontroller

Under de senaste åren har kontrollerna skärpts vid hamnarna i Calais och Coquelles i Frankrike, varifrån många migranter och flyktingar tidigare försökt ta sig över till Storbritannien.

I stället har ett ökat antal migranter noterats vid mindre bevakade hamnar, inte minst just i norra Belgien.

Samtidigt ökade i fjol användandet av högriskmetoder för att ta sig in olovligen i Storbritannien, enligt brittiska National Crime Agency , som bland annat arbetar mot organiserad brottslighet. Myndigheten lyfter fram en ökning av användandet av containrar, nedkylda lastutrymmen och små båtar och konstaterar att färdmedlen innebär "livsfara för de migranter som smugglas (in i landet)".

Flera tidigare olyckor

Under 2018 registrerades 92 dödsolyckor bland migranter på land i Europa, enligt The Guardian. Hittills i år, innan upptäckten av de 39 kropparna på tisdagen, hade 58 sådana dödsfall registrerats varav 22 fordonsrelaterade.

Innan tisdagens olycka hade totalt 162 migranter dött av syrebrist i fordonsutrymmen runt om i världen sedan 2014, enligt Internationella migrationsorganisationen (IOM).

Ett exempel är från i augusti 2015 då 71 migranter kvävdes till döds i en kyltransport. Fordonet hittades övergivet längs med en motorväg i Österrike.