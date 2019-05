Svårtolkat avtal kan bli dyrt för SAS

Foto: Fredrik Persson/TT

Det råder oklarheter kring hur avtalet mellan SAS och Svensk Pilotförening ska tolkas.

Om den beviljade löneökningen överskrider det så kallade märket kan SAS bli snuvat på konfliktersättning.

Det har nu gått två veckor sedan flygbolaget SAS och facket Svensk Pilotförening grävde ned stridsyxan och enades om ett avtal. Trots att piloterna inte fick igenom alla sina krav blev notan för konflikten dyr för SAS.

Förutom kostnader relaterade till löneökningar och ändrade tjänstgöringsregler beräknas den sju dagar långa strejken i Sverige, Norge och Danmark ha kostat SAS mellan 60 och 80 miljoner kronor om dagen.

Enligt uppgifter till Ekot uppskattas strejknotan för den svenska verksamheten uppgå till cirka 250 miljoner kronor – en kostnad som Svenskt Näringsliv tidigare sagt att man skulle kompensera genom så kallad konfliktersättning.

Men nu ser det ut som om detta plåster på såret kan komma att utebli. Svenskt Näringsliv gillar nämligen inte att de avtalade löneökningarna kan bryta mot det så kallade märket, det vill säga den procentuella löneökning på 2,3 procent som industrin har förhandlat fram i sina kollektivavtal, och organisationen hotar med att hålla inne med ersättningen.

Kan nekas konfliktersättning

Enligt handlingar som skickats in till Medlingsinstitutet står det följande:

"Oavsett vad som framgår av punkten 2 i protokollet mellan SAS och SPF om avtalsförhandlingar Pilot 2019, daterat den 2 maj 2019, ska lönetariffer räknas upp med totalt 3,5 procent per den 2 maj 2019, med 3,0 procent per den 1 april 2020 och med 4,0 procent per den 1 april 2021" står det avtalet.

– Det sker en granskning nu, säger Johan Rönn, kommunikationsexpert på Svenskt Näringsliv till TT.

– Det regleras i våra stadgar hur det går till.

TT: Finns just kopplingen till märket med i stadgarna?

– Det finns inte med i stadgarna, men det finns ett slags kollektivt intresse. Det ligger lite i sakens natur att du inte kan få konfliktersättning om du gör något som strider mot det allmänna intresset.

Utredning pågår

SAS vill inte kommentera saken och hänvisar till att bolaget är inne i en tyst period inför kvartalsrapporten.

SAS vd Rickard Gustafson har tidigare sagt att löneökningen för 2019 är satt till 3,5 procent, men på grund av ökade krav på produktivitet kommer ökningen motsvara märket.

Avtalet har ännu inte godkänts av arbetsgivarförbundet Svenska flygbranschen, som är en del inom Transportföretagen.

Detta beror, enligt Ebba Fredin, pressansvarig på Svenska Flygbranschen, på att det fortfarande pågår en utredning internt.