Mjönes och Granberg i ny humorserie

Foto: Dplay/Kanal 5

I Dplays och Kanal 5:s nya humorsatsning "Fullt hus" spelar Liv Mjönes och Fredde Granberg paret Karin och Henke som tvingas svälja sin stolthet när drömprojektet går i kras.

Karin är en impulsiv person som aldrig har funnit sitt kall i livet, medan Henkes dröm är att driva en topprestaurang. Men när restaurangen går i konkurs måste paret flytta in hos Karins välbärgade föräldrar, som spelas av Katarina Ewerlöf och Sven Melander.

"Henke och Karin tvingas först bo i bilen efter misslyckandet med restaurangen, så att flytta hem till svärföräldrarna känns väl till en början som en bra idé. Det är ju liksom rätt schysst att ha någonstans att bo. Men ganska snart börjar han väl inse att det nog inte var så dumt att sova i bilen trots allt", säger Fredde Granberg i ett pressmeddelande.

I övriga roller syns bland andra Cecilia Forss och Niklas Engdahl. För regin står Leif Lindblom.

"Fullt hus" har spelats in under hösten och väntas få premiär under 2020.