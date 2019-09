Monty Python firar 50 – utan återförening

Fakta

Filmen "Monty Python and the holy grail" från 1974 har av Eric Idle omarbetats till den framgångsrika musikalen "Spamalot". Den har visats både på Broadway i New York och i West End i London – och i Malmö och Stockholm. Johan Glans spelade sir Robin i den svenska uppsättningen.

Jag är en sådan nörd att jag själv ringde upp och frågade om jag fick vara med. Jag hade hört att de skulle göra den nere i Malmö och fick svaret "Okej vilken roll vill du ha?". Den stora grejen med det var ju att Eric Idle kom till premiären. Det är nog det roligaste som hänt i min karriär. Man var skitnervös när man skulle spela upp hans material, och jag spelade ju dessutom hans roll. Han kom fram direkt efteråt och kramade om mig och sade hur mycket han tyckte om det. Det är mitt malligaste ögonblick hittills, säger han.

Musikalen bidrog till Python-medlemmarnas senaste återförening 2014, då filmproducenten Mark Forstater ansåg sig ha rätt till inkomster från "Spamalot". Återföreningsshowen i O2 Arena i London sattes upp för att finansiera skadeståndet på motsvarande 2,5 miljoner kronor efter att gruppen förlorat i domstol mot Forstater.

Det finns planer på en filmatisering av "Spamalot", som Eric Idle har uppgivit att han arbetar med manuset till.