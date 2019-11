Mourinho: Jag är inte "Mr Chelsea"

Foto: Luca Bruno/AP/TT

José Mourinho vill uppgradera Tottenham, lovar att han har lämnat rivalen Chelsea bakom sig och beskriver sig som en starkare tränare nu.

Det sade han under sin första presskonferens som Tottenhamtränare.

Härnäst väntar West Ham för Tottenham i Premier League. Inför lördagens match tog José Mourinho, ny tränare i Tottenham efter nyligen sparkade Mauricio Pochettino, tillfället i akt att under en tidvis munter presskonferens inte bara förklara varför han är lämpad att ta sig an laget och hur han ska göra det – utan passade också på att hylla sin företrädare.

– Jag måste gratulera honom för det arbete han genomfört, sade Mourinho och fortsatte:

– Den här klubben kommer alltid att vara hans hem. Han är alltid välkommen tillbaka.

Lärt sig av misstag

José Mourinho sparkades av Manchester United för elva månader sedan, efter en dålig start på säsongen. Under presskonferensen poängterade tränaren att han efter det har tagit sig tid för att reflektera och analysera.

– Jag kommer att göra nya misstag. Jag kommer att vara starkare. Ur ett känslomässigt perspektiv är jag avslappnad, motiverad och redo och jag tror att spelarna har känt av det de två senaste dagarna, sade han.

Tottenham ligger just nu på 14:e plats i Premier League, men enligt Mourinho har laget stor förbättringspotential. Lite av det hoppas han kommer att synas i mötet med West Ham, även om han belyser problematiken med att kliva in som ny tränare mitt under säsongen.

– Jag kan inte komma hit och tro att jag ska ändra saker jag inte har erfarenhet av efter två eller fyra dagar. Jag måste lita på grunden, och grunden har lagts tidigare. Jag ser det mer som att vi kan göra en uppgradering, inte en förändring, sade han på presskonferensen enligt Sky Sports.

Spelarna hans julklapp

Samtidigt som Mourinho flera gånger lyfte sin egen ödmjukhet inför uppdraget och berömde spelarna i Tottenham så till den grad att han kallade dem "julklappar", lyste självförtroendet igenom. Han konstaterade bland annat att han aldrig förlorat en final i Champions League och hävdade även att Tottenham kan vinna Premier League, inte den här säsongen, men nästa.

Han lovade även att han inte är "Mr Chelsea", utan beskrev sig själv som en man med hjärta för många klubbar.

– Chelsea ligger i det förflutna. Ett bra förflutet, men fortfarande, det förflutna, sade han.

Rättat: I en tidigare version fanns ett felaktigt årtal i faktarutan. Rätt ska vara 2015.