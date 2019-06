Mutter hyllade Greta Thunberg i tacktal

Fakta

Grandmaster Flash: Joseph Saddler föddes på Barbados 1958 men växte upp i Bronx i New York. Med gruppen The Furious Five lade han, tillsammans med Afrika Bambaataa och Sugar Hill Gang grunden till det som blev hiphop. Första skivan "The messege" släpptes 1982. Valdes in i Rockens Hall of Fame 2007 som första hiphopakt någonsin.

Anne-Sophie Mutter: Föddes i Rheinfelden i Baden-Württemberg 1963 och upptäcktes som 13-åring. Hon gjorde sin första inspelning tillsammans med Berlinfilharmonikerna.

Playing for Change: Rörelsen startades 2002 av Mark Johnson och Whitney Kroenke med syfte att överbrygga gränser och föra människor samman med hjälp av musikens kraft.