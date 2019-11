Netflix släpper "Daybreak"-podcast

Foto: Jenny Kane/AP/TT

Netflix ger sig in i podcastvärlden och släpper sin första dramatiserade podd baserad på en tv-serie, skriver Variety.

Pocasten är att likna vid en radioteater, och blir ett komplement till Netflix egna tv-serie "Daybreak", som hade premiär i oktober.

"The only podcast left" som podden kallas, handlar om en grupp tonåringar som gör en podcast under den apokalyps som originalserien kretsar kring.

De sex avsnitten släpps den 7 november på Spotify, för att en dryg vecka senare bli tillgängliga på andra plattformar.