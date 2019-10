Nike lägger ner Oregon-projektet

Foto: Kin Cheung/AP/TT

Dopningsavstängde friidrottstränaren Alberto Salazars träningsprojekt Nike Oregon läggs ner.

Det bekräftar Nikes vd, ordförande och president, Mark Parker.

”Situationen, tillsammans med de pågående ogrundade påståendena, är ett störningsmoment för många av idrottarna och stör deras möjligheter att fokusera på träning och tävling. Jag har därför tagit beslutet att lägga ner Oregon Project”, säger Parker i ett meddelande till tidningen Runners World.

Alberto Salazar var chef för Nike Oregon, ett träningsprojekt som har inkluderat storstjärnor som Mo Farah och Sifan Hassan. 61-årige Salazar har varit under utredning av USA:s antidopningsbyrå Usada under flera år och dömdes i förra veckan till fyra års avstängning för dopning – mitt under friidrotts-VM i Doha, Qatar. Salazar ska bland annat ha försett aktiva med testosteron och ha manipulerat dopningsprov.

Mark Parker poängterar att Usada inte har funnit några bevis för någon organiserad dopning eller bevis på att några prestationshöjande medel använts på idrottarna i Oregon-projektet. Han säger också att Nike kommer hjälpa idrottarna att hitta nya träningsmöjligheter.