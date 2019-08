Nöjesfälten: Inte mer strul än vanligt

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Under onsdagen evakuerades passagerare från en berg- och dalbana på Liseberg från 47 meters höjd. Under samma dag satt åtta personer fast i en attraktion på Gröna Lund i 40 minuter. Men de flesta som skadar sig gör det mellan åken.

– Vi har ungefär tio miljoner åk per år. Under en säsong händer det att en attraktion stannar mellan tio och trettio gånger på varje park, säger Annika Troselius, informationschef på Parks and Resorts, som äger bland annat Gröna Lund i Stockholm.

Det är en siffra som bara ändrat sig marginellt under de senaste åren. De flesta stoppen beror på att säkerhetssystemen aktiveras, vilket kan ha flera olika orsaker. Det kan bland annat vara att en berg- och dalbana går lite snabbare än datorn tycker att den ska göra.

Troselius säger att det egentligen är ett gott tecken att attraktioner stannar eftersom det visar att säkerhetssystemen är aktiverade.

– Man kan jämföra med en svängdörr som går av sig själv och som stannar om någon går för nära, säger Annika Troselius.

Hon poängterar att antalet stopp inte har något samband med antalet olyckor på nöjesfälten. De flesta olyckorna sker mellan de olika attraktionerna och är oftast getingstick och skrubbsår.

Inte heller Liseberg i Göteborg har fler stopp än vanligt, rapporterar . Totalt inträffade 680 stopp mellan vecka 17 och 30 i år, jämfört med 728 stopp under samma tid 2018 och 659 stopp 2017. I Lisebergs statistik är alla stopp inräknade, även de som sker innan attraktionen startar – stopp besökarna oftast inte märker av. Attraktionerna uppges ha stått stilla knappt två procent av tiden.