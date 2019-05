Foto: Henrik Montgomery/TT

"My turn". Det är titeln på John Lundviks kommande ep, som släpps den 10 maj. Skivan innehåller förstås hans Eurovision-bidrag "Too late for love", men även fyra andra låtar, enligt ett pressmeddelande.

Titeln på ep:n är densamma som på hans bidrag som tog sig till tredje plats vid fjolårets Melodifestival.

John Lundvik representerar Sverige i Eurovision Song Contest i Tel Aviv i Israel den 14–18 maj.