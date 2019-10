XXL rasar på börsen efter nyemission

Foto: Håkon Mosvold Larsen/AP/TT

Norska sportkedjan XXL har nya ekonomiska problem. Bolaget meddelar att man behöver ta in 400 miljoner norska kronor via en nyemission och aktien handelsstoppades under en period på Oslobörsen. Efter att handeln återupptagits rasar aktien drygt 22 procent.

XXL som under en längre tid haft ekonomiska utmaningar meddelar i anslutningen till nyemissionen att såväl omsättning som vinst blir avsevärt lägre under tredje kvartalet jämfört med samma period 2018. XXL har för närvarande 25 butiker i Sverige.