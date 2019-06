Ny "Zelda"-uppföljare under utveckling

Foto: Paradox/TT

Nintendo visade upp en mängd främst japanska titlar, portningar av spel som länge funnits på andra plattformar och gav beskedet att "Animal crossing" blir försenat, i en videopresentation som annars helt fokuserade på Switch.

Det kompenserades genom en kort trailer med en viss spetsörad hjälte.

Precis som de senaste åren vid spelmässan E3 valde Nintendo att strunta i en dyr produktion, och nöja sig med att sända en videopresentation.

Bolaget fick något oväntat presentera "Doom"-skaparen James Romeros nya spel, som görs i samarbete med svenska utgivaren Paradox. "Empire of sin" är ett strategispel som går ut på att ta kontroll över Chicagos undre värld under förbudstiden. Det gäller att rekrytera ditt gäng som kan slåss för dig i turordningsbaserade strider, eller välja en mer försiktig framtoning. Våren 2020 släpps det.

Mer av spökjaktstiteln "Luigi's mansion" visades upp, där Marios bror checkar in på ett hotell där det visar sig spöka. Det kommer att gå att ta tag i diverse föremål, och bli den slajmiga gröna Gooigi, som är känslig för vatten men likt en T1000 ta sig igenom gallerdörrar. Du kan samarbeta med en kompis, som då tar kontroll över Gooigi.

Nyversioner till Switch

Switchs egen Marvel-titel "Ultimate alliance 3: The black order" samlar ett stort antal superhjältar, som ska ta sig an den onde Thanos. Klippen visade upp ett actionbetonat äventyr.

På nyversionssidan visade Nintendo upp mer av det gamla Game Boy-spelet "Link's awakening" där det ska gå att bygga sina egna grottor med ett modulsystem. Anhängare till japanska rollspel kan börja längta efter "Trials of mana", en ny version i 3D av Supernintendo-spelet "Seiken Densetsu 3" som släpptes i Japan 1995.

Netflix kommande fantasyserie "The Dark crystal" får ett eget spel, det rör sig om en turordningsbaserad strategititel.

Konamis klassiska spelserie "Contra", eller "Probotector" som serien också kallats, väcks till liv igen. Det rör sig om snabb action i tredjepersonsvy med en ensamspelarberättelse och flerspelarlägen. Den 26 september släpps det till konsoler och pc.

Nya slagsmålskämpar

En besvikelse var att efterlängtade "Animal crossing" skjuts upp till nästa år. Det visades dock upp hur livet på en ö kan te sig, när det ska sås och skördas och allt annat som hör bondelivet till.

En del nya spel, som funnits länge på andra plattformar, fick viss uppmärksamhet, bland annat "Resident evil" 5 och 6, liksom "The witcher 3". Och Banjo och Kazooie och ett gäng från "Dragon quest" kommer att finnas spelbara i slagsmålsspelet "Super smash ultimate".

Den stora nyheten var att Nintendo avslutade med en kort trailer som bekräftade att uppföljaren till Zelda-spelet "Breath of the wild" är under utveckling. Både hjälten Link och prinsessan Zelda glimtade förbi där de utforskade en grotta, där det såg ut som att deras nemesis Gandondorf väcktes till liv.