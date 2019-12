Nya "Star wars" drog in 3,5 miljarder

Foto: Joel C Ryan/AP/TT

"Star wars: The rise of Skywalker" drog in motsvarande 3,5 miljarder kronor i biobiljettförsäljning världen över under sin premiärhelg, meddelar distributören Disney.

Siffrorna är en succé, men innebär samtidigt att filmen är den minst lönsamma i den senaste "Star wars"-trilogin. "The force awakens" från 2015 och "The last jedi" från 2017 drog under sina premiärhelger in motsvarande 4,8 respektive 4,2 miljarder kronor.

I USA och Kanada har "The rise of Skywalker" sålt biobiljetter för 1,6 miljarder, vilket gör filmen till den tolfte mest lönsamma någonsin under en premiärhelg i Nordamerika.

"The rise of Skywalker", regisserad av JJ Abrams, är den nionde filmen i "Star wars"-serien och ses som slutpunkten av rymdsagan som George Lucas inledde med "Stjärnornas krig" 1977.