Oavgjort i nykomlingsmötet

Foto: Janerik Henriksson/TT

Två nykomlingar i stort behov av att plocka poäng.

Men det blev ingen vinnare, utan en pinne var när AFC Eskilstuna stod för en sen kvittering mot Helsingborg till 1–1.

Varken AFC Eskilstuna eller Helsingborg har haft en särskilt lyckad comeback i fotbollsallsvenskan så här långt. Inför matchen låg Eskilstuna på nästjumboplats, med Helsingborg tre poäng före i tabellen – och mötet betydde mycket för båda nykomlingarna.

Det blev också en öppen matchbild, där hemmalaget inledde med mycket boll men fortsatt svårt att skapa klara målchanser.

Helsingborg, utan skadade mittbacken Andreas Granqvist, avslutade den första halvleken bra och tog ledningen i början av den andra.

Andri Rúnar Bjarnason drogs ner strax utanför straffområdet och frisparken tog han själv hand om på bästa sätt – genom att trycka dit bollen lågt i målvaktens hörn.

Eskilstuna, med flera tunga namn på skadelistan, såg inte ut att kunna svara på HIF:s mål, men i den 86:e minuten kom något överraskande kvitteringen. Den allsvenska debutanten Daniel Miljanovic stod för inspelningen och Gustav Jarl tryckte dit pannan till 1–1.

– Faktum är att vi hade snackat om just den ytan, förbi bortre mittback. Det hade varit några tillfällen tidigare när jag borde ha varit där, men fuskat lite. Nu var det bara att försöka komma in där en sista gång, lite flyt och den gick in, säger Gustav Jarl till C More, som är fostrad i just Helsingborg.

– Det var speciellt. Förutom att det var en viktig match i botten så har jag spelat där i åtta år och kommer där ifrån, säger Jarl.