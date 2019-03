Ökad frihet med solceller och mer pengar i plånboken

Med C4 Energis Solkarta ser du enkelt hur mycket solel du kan producera på ditt tak. Energiingenjör Emil Larsson lyfter dock fram vikten av att det görs ett platsbesök så du verkligen får en anläggning som är anpassad efter ditt taks specifika förutsättningar.

Allt fler investerar i solceller på sina fastigheter, under 2017 installerades 11,4 MW solceller i Skåne och den totala effekten när vi gick in i 2018 var 34,9 MW eller cirka 240 000 kvadratmeter solceller. Det riktigt stora intresset för solceller väcktes sedan under 2018 när antalet anläggningar ökade ytterligare och det stora intresset verkar hålla i sig även under 2019.

- De tidigare systemen kallades för solvärme eller termisk solenergi med solpaneler. Då handlade det om att värma vatten med solens strålar. Nu satsar de flesta på solceller som helt enkelt producerar el, berättar Emil Larsson på C4 Energi.

Soligt men lite svalare optimalt för solceller

Dagens solceller fungerar bäst när temperaturen är upp till 25 grader. Vid högre temperaturer tappar cellerna en del i verkningsgrad.

- Att själv producera sin miljövänliga el gör dig mindre beroende av elmarknaden och vi på C4 Energi köper självklart din överskottsel. Förutom att dina elräkningar blir mindre så kommer där också ett tillskott i plånboken.På C4 Energis hemsida finns Solkartan som ett hjälpmedel för att bedöma vilken årlig produktion en solcellsanläggning kan ge för just din fastighet.

- Det som är viktigast är att man förstår hur enkelt det är att använda sin solel. Du behöver inte göra någonting efter att du har installerat solceller på taket. En del oroar sig för mycket administration kopplat till att bli solelsproducent men som lokalt energibolag,och i många fall nätägare, hjälper vi till med hela den biten, säger Emil Larsson.

Lönsamt med solceller

Elpriserna har ökat och solcellspanelernas pris har sjunkit och det gör att en solcellsanläggning blir mer kostnadseffektiv än tidigare. -Direktavkastningen är runt 6% varje år så det är en bra investering. För installation kan man använda ROT-avdrag och vi väntar fortfarande på besked om vad som ska hända med det statliga solcellsstödet framöver. Oavsett vad som händer i den frågan så är solceller ett miljövänligt alternativ där du får större frihet och större möjligheter att påverka dina elkostnader framöver. - Om vi räknar med solcellsstöd även i framtiden så är återbetalningstiden på en anläggning mellan 10-12 år. Det kan låta som lång tid men under den här tiden märker du självklart av de minskade elkostnaderna under de soliga månaderna, säger Emil Larsson.

Fult eller fint med solcellspaneler

En åsikt som ibland hörs i diskussioner om solcellspaneler är huruvida det är snyggt eller fult att ha dem på taket på huset.- Det är självklart en smaksak.I takt med att allt fler väljer att placera miljövänliga solceller på sina villatak tror jag att vi vänjer oss vid hur det ser ut. För några år sedan var det en ovanlig syn i Skåne med solceller på taken men det är det knappast idag,säger Emil.

- C4 Energi har som ambition att under 2020 bygga en storskalig solcellsspark i Kristianstad. Blir det verklighet så är det självklart ett alternativ för de som inte kan eller vill ha solceller på sitt eget tak att köpa sin solel därifrån, avslutar Emil Larsson, C4 Energi.

Tips till dig som bestämt dig för solceller

· Välj en lokal aktör som du har förtroende för. Tänk på att solcellspanelerna ska sitta på ditt tak i 30 år, välj därför en aktör som du är säker på finns med i bilden så länge.

· Solceller kan variera mycket i kvalitet, även där har aktören du väljer ett stort ansvar.

· Administrationen när du blir solelsproducent kan upplevas som tidskrävande av en del, välj en aktör som hjälper dig med det.

· Tillgängligheten är viktig om du har frågor kopplattill din produktion eller anläggning, det är också viktigt att ta i beaktandenär du väljer leverantör.