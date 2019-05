Opioidkrisen: Magnat döms för läkarmutor

Fakta

Statistik från 1979 och framåt visar att antalet dödsfall på grund av drogöverdoser har stigit kraftigt i USA, från 2 475 år 1979 till 72 000 i fjol. Överdoser är numera den vanligaste dödsorsaken för amerikaner under 50 år.

I dag orsakar syntetiska opioider, i första hand fentanyl, flest dödsfall av alla droger. Därefter följer heroin och läkarutskrivna opioider. På fjärde plats kommer kokain.

USA:s hälsomyndighet Health and Human Services har slagit fast att USA härjas av en opioidepidemi utan motstycke. 2,4 miljoner amerikaner beräknas i nuläget vara beroende av opioider.

En vanlig dag i USA tas över 650 000 recept på opioider (oftast värktabletter) ut på landets apotek. Statistik visar att fyra av fem av dagens opioidmissbrukare har börjat med värktabletter.

Rättsliga processer pågår mot ett antal läkemedelsbolag som anklagas för att ha bidragit till epidemin.

