Örebro ny tvåa: "Känns riktigt bra"

Först efter uppvärmningen gav han klartecken till spel.

Sedan var Rasmus Rissanen inne på Örebros alla fem mål i 5–2-segern mot Färjestad

SHL:s formstarkaste lag har ett lysande facit i oktobermörkret. Fyra raka hemmasegrar följdes av en vinst borta mot Linköping. Sedan kom månadens enda plump, en förlust mot HV71, och på torsdagskvällen avslutade Örebro månaden med att ta tre raka segrar hemma i rivalmötet med Färjestad på ett fullsatt Behrn Arena. Nu är närkingarna tvåa i SHL.

– Det känns som allt klickar för oss just nu, allt bara rullar på. Vi jobbar hårt och är ett bra lag, det finns alla förutsättningar för oss att lyckas riktigt bra i år, säger Rasmus Rissanen till TT.

En starkt bidragande orsak till Örebrosuccén stavas just Rasmus Rissanen. Backen som var hårt kritiserad förra säsongen radar nu upp toppinsatser.

Hade ryggproblem

Men inför mötet med Färjestad åkte Rissanen på skadeproblem och gav klartecken till spel först efter uppvärmningen.

– Jag har haft lite problem med min rygg på slutet. Men när jag värmt upp kändes det bättre och jag bestämd mig för att spela, säger han.

Finländaren blev sedan matchens gigant och var alltså inne på Örebros samtliga fem mål när värmlänningarna kördes över.

– Bra statistik, det är det ju naturligtvis, men det viktigaste för mig är att laget vinner, säger han ödmjukt.

Redan efter 31 sekunder exploderade hallen när Rasmus Rissanen träffade ribban och Marcus Weinstock skickade in returen i mål bakom målvakten Markus Svensson.

Veteranen Marcus Weinstock, som har Färjestad som moderförening, var förstås nöjd med sin fullträff. Men han ville framförallt hylla Örebros finländska backpar Kristian Näkyvä och Rasmus Rissanen.

– Rissanen och Näkyvä är helt outstanding i ligan just nu, ingen tvekan om det. De kompletterar varandra bra och Rissanen har tagit stora kliv den här säsongen och fått lite mer självförtroende och vågar följa med i anfallsspelet, säger han.

Öbergs första SHL-mål

I den andra perioden klev backduon fram på allvar. Först utökade Kristian Näkyvä ledningen när han knäppte iväg en puck som gick via Färjestads Sebastian Erixon och vidare in i mål. Kort därefter vispade Rasmus Rissanen in 3-0 efter ett flygande och vackert anfall.

– Vi kontrar och (Shane) Harper står för ett riktigt bra förarbete till mig. Sen är det jätteskönt när jag ser att den sitter, säger Rissanen.

Efter knappt halva matchen reducerade Färjestads Victor Ejdsell – men en kvart in i mittperioden gjorde Linus Öbergs sitt första SHL-mål i karriären när tonåringen påpassligt satte 4–1 efter en sargretur.

I tredje perioden målade sedan Örebros Ludvig Rensfeldt innan Färjestads Carl Jakobsson fastställde slutresultatet till 5–2 till Örebro.