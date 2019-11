Örebro tillbaka i serieledning

Foto: Conny Sillén/TT

Örebro fortsätter att chocka SHL med en hysterisk rekordform.

Och efter 3–2 hemma mot Malmö återtog succélaget serieledningen.

Örebro har radat upp trepoängare och gick inför landslagsuppehållet upp i serieledning i SHL för första gången någonsin. Men i torsdags föll närkingarna i toppmötet med Frölunda – och på lördagskvällen studsade alltså succélaget tillbaka och återtog serieledningen efter en ny trepoängare.

Det var lite extra festligt i Behrn arena då Örebros supporterklubb firar tio år. Tillställningen började med ett mäktigt guldtifo i hela hallen – och hemmalaget levererade sedan direkt på isen. Efter drygt tre minuter smällde backen Aaron Irving in första målet efter ett fint Örebroanfall. Fem minuter senare ökade Shane Harper på ledningen när han satte pucken i öppen bur efter en kylig och finurlig passning från Lukas Pilö.

– Jag ser att deras back går ner på knä, och att Harper är vid högerstolpen så det var bara att passa dit den, sade Örebros Lukas Pilö till C More efter första perioden.

Men efter knappt halva matchen reducerade Jesper Jensen Aabo när han från backposition skickade in 2–1 bakom en skymd Dominik Furch i Örebrokassen.

Fyra minuter in i tredje perioden direktsköt sedan Fredrik Händemark in kvitteringen i krysset från slottet. Men sex minuter senare vände Örebroforwarden Sakari Salminen bort en back och skyfflade in 3–2 med en backhand, snyggt framspelad av Mathias Bromé.

Malmö jagade sedan på nytt en kvittering och hade bland annat en puck som dansade på mållinjen. Men närkingarna lyckades hålla undan och har nu tagit tio segrar på de tolv senaste matcherna, samtliga under ordinarie tid.