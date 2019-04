Östersund och Elfsborg delade på poängen

Foto: Per Danielsson/TT

Östersund och Elfsborg utökade poängskörden i allsvenskan till fem poäng var efter att ha spelat 1–1.

Men det stora samtalsämnet i Östersund var den snustorra konstgräsplanen.

Planen på soldränkta Jämtkraft arena var inte vattnad.

– Det är för kallt på nätterna, vattnar man fryser det till is, säger Östersundskaptenen Tom Pettersson till C More.

– Det är klart att man önskat en blöt matta, men det är bara att anpassa sig.

Elfsborgs Jonathan Levy förklarar vad skillnaden mellan att spela på en torr eller en blöt konstgräsplan:

– På en torr stannar bollen upp och man kan inte slå den som man vill efter marken. Men det är lättare att dribbla på en torr, för man får bättre grepp, så jag ska inte klaga för mycket för jag gillar att dribbla, säger han till C More.

Levy gjorde matchens första mål i den 22:a minuten.

– Jag hittar en yta i mitten och försöker ta med mig bollen. Folk mobbar mig för att jag inte kan skjuta med högern. Men tydligen kan jag det, säger han.

Båda lagen kom till spel efter att ha vunnit en match, spelat en oavgjord och förlorat en i inledningen av allsvenskan.

I första halvlek hade hemmalaget bollen mest, men det var gästerna som hade de vassaste målchanserna. Bland annat sköt Kevin Kabran i stolpen.

– Spelet med boll var okej, men vi skapar för lite målchanser och ger dem för enkla lägen. Vi måste höja upp det i andra, säger Pettersson efter första halvlek.

Östersund lyckades att växla upp tempot i den andra halvleken och fick också utdelning efter en kvart. Då slog Hosam Alesh ett inlägg från höger som Elfsborgsmålvakten Kevin Stuhr Ellegaard missbedömde. Bollen slog ner framför Curtis Edwards som bara hade att sätta foten till bollen och styra in kvitteringen.