Ozzy Osbourne skjuter upp konsert – igen

Ozzy Osbourne dras fortfarande med sviterna efter sin nackskada och kommer därför inte till Sverige och Friends arena i Stockholm i februari nästa år. Konserten flyttas fram till någon gång under första halvan av 2021, men exakt när den kommer att äga rum är oklart, skriver arrangören Live Nation i ett pressmeddelande.

Det har varit flera turer kring Sverigespelningen. I april i år sköt den 70-årige brittiske heavy metal-sångaren upp resterande delen av sin avskedsturné "No more tours 2" till 2020 efter att ha opererats för en skada i nacken. Bara ett par månader dessförinnan ställde han in turnén i Europa, och en tänkt Sverigekonsert, sedan han drabbats av lunginflammation.

Förband till konserten är fortfarande Judas Priest och arrangören meddelar att alla köpta biljetter kommer att gälla 2021. Ozzy Osbourne hälsar till sina fans:

"Jag tackar uppriktigt för ert tålamod och er lojalitet – jag älskar er", säger han i pressmeddelandet.