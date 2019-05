Parlamentsvalet i Ukraina hålls i juli

Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Den 21 juli får ukrainarna gå till valurnorna igen.

Den nye presidenten Volodomyr Zelenskyj har meddelat att han upplöser parlamentet och nu har han också offentliggjort datum för parlamentsvalet.

Den 41-årige Zelenskyj och hans nybildade parti Folkets tjänare vann en jordskredsseger över rivalen Petro Porosjenko i presidentvalet i april. Men partiet saknar representation i parlamentet.

När han svors in på måndagen meddelade Zelenskyj att han upplöser parlamentet Rada för att kunna tidigarelägga valet, som var planerat till oktober i år. Därmed får hans parti också möjlighet att kliva in i parlamentet och få många platser under en tid då presidenten fortfarande åtnjuter stor popularitet.

Under ett möte med höga politiker från parlamentet på tisdagen sade Zelenskyj också att den nuvarande församlingen bara har stöd från fyra procent av ukrainarna.

Premiärminister Volodymyr Hrojsman, som har nära band till Porosjenko, har meddelat att han avgår på onsdagen men att han ställer upp i parlamentsvalet.

Zelenskyj har också sparkat Viktor Muzhenko som chef för den militära generalstaben och ersatt honom med generallöjtnant Ruslan Khomchak.