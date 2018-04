Passa på – sommarvärme drar in över landet

På med solglasögonen och vårskorna. Under torsdagen och fredagen drar ett högtryck in över Sverige, med sol och temperaturer över det normala för april.

Varmluften kommer in söderifrån under torsdagen och värmen kulminerar på fredag. Temperaturerna kan passera 20-graderstrecket redan under dagen i Malmö och i de östra delarna av Götaland.

Fredag blir riktigt fin, framför allt i södra delen av Sverige. Det väntas bli över 20 grader varmt i stora delar av östra och södra Götaland och upp mot Värmland, Mälardalen och Stockholm kan det bli runt 22–23 grader. Dessutom blir det i stort sett klart och soligt väder. – Det är väldigt härliga dagar framöver. Det är temperaturer över eller mycket över det normala för egentligen hela landet, säger Malva Lindborg, meteorolog på SMHI.

En baksida är att det råder mycket stor risk för gräsbränder, hela vägen från Gävle ned till Malmö. – Det kan man tänka på om man hade tänkt ta fram grillen och ha grillpremiär i kväll eller på fredagskvällen.

Vädret är milt även i Norrland, omkring 10-15 grader på sina håll, men där ser det ut att komma in moln, regn och ostadigare väder under torsdagen och fredagen. I nordligaste Lappland kan regnet till och med övergå i snö eller blötsnö. Stora kontraster alltså mellan norr och söder.

– I dag vänder vädret i norra delen av landet. Det börjar komma in regn och till och med inslag av snö i nordöstra delarna av Norrland. Men i söder är det ett högtryck just nu med ganska stabilt väder och varm luft, säger Lindborg.

Men det är ingen idé att vänja sig vid värmen. Som vanligt i april kan det skifta fort och på söndag börjar det ostadiga vädret vrida sig söderut. Successivt kommer svalare luft ned norrifrån över södra Sverige, och det kommer att upplevas som ganska mycket kallare än på torsdagen och fredagen.

– Nästa vecka kommer kallare luft och stora nederbördsområden att passera över i stort sett hela landet. (TT)