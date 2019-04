Perrelli och af Sillén kommenterar Eurovision

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Charlotte Perrelli gör comeback i Eurovision Song Contest i vår, den här gången som kommentator. Tillsammans med manusförfattaren och regissören Edward af Sillén kommer sångerskan att kommentera den svenska sändningen.

"Det här ska bli väldigt roligt att få göra. Att få komma tillbaka till Eurovision i en helt annan roll och dessutom få jobba med Edward igen. Det kommer garanterat bli mycket skratt och jag hoppas tittarna kommer att gilla oss som duo", säger Perrelli i ett pressmeddelande från SVT.

I år är det 20 år sedan Charlotte Perrelli vann ESC i Jerusalem med sitt bidrag "Take me to your heaven". 2008 tävlade hon även med bidraget "Hero". Det är första gången hon kommenterar tävlingen, medan af Sillén gör det för nionde gången.

SVT sänder semifinalerna och finalen från Tel Aviv i Israel den 14, 16 och 18 maj.

Sveriges John Lundvik och hans "Too late for love" tävlar inledningsvis i semin den 16:e.