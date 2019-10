Petter om SMB: "Ett recept för att bryta ner"

Foto: Anders Wiklund/TT

"Så mycket bättre" firar tio år med en jubileumssäsong, som enligt rapparen Petter är extra känslosam.

Tio år efter premiären har "Så mycket bättre" förändrats. I stället för samma gäng artister i alla avsnitt, kommer de och går lite hur som helst. Miss Li, Petter och Magnus Uggla är däremot en fast punkt säsongen igenom.

– Det har varit ett jättekul program att vara med i, sedan har det känts som att de kanske behövde ett nytt koncept, vilket jag tycker att de har fått nu. Jag skulle bli förvånad om de inte fortsätter i den här andan, säger Petter Alexis Askergren.

Sammanlagt gästar 13 artister jubileumssäsongen av "Så mycket bättre", efter att Sven-Bertil Taube ställde in sin medverkan på grund av sjukdom. Bland dem finns Carola, Little Jinder, Orup och Tityo. Programmets konstanta trio berättar att energin förändras under programmet i takt med att gruppkonstellationerna blir annorlunda.

– Det är verkligen påtagligt vad det gör med gruppen när en person lämnar och en annan kommer in, säger Magnus Uggla.

"Led och var deppig"

Miss Li, eller Linda Karlsson som hon egentligen heter, var liksom Magnus Uggla med i den tredje säsongen av "Så mycket bättre". Det blev ett genombrott för en större publik, som hon inte var beredd på.

– Jag var så himla nervös och tyckte att det var så jobbigt första gången jag gjorde det, nästan så att jag led och var deppig ett år. Det var för mycket att ta in, säger hon, men berättar att det positiva vägde över.

– Jag växte så sjukt mycket som person och musiker, vågade så mycket mer.

Magnus Uggla berättar i det första avsnittet att han kanske inte hade släppt någon mer musik, om det inte hade varit för "Så mycket bättre".

– Klippte de inte bort det? säger Magnus Uggla och suckar.

– Det är inget beslut jag har tagit, men jag har känt mig ganska klar. Min låtskrivarpartner gick bort för några år sedan, jag kände att jag var helt osugen och att det var motigt att få ur sig låtar, säger han.

"Mentalt påfrestande"

Petter Alexis Askergren var med i den allra första säsongen av "Så mycket bättre". Tio år senare upplever han att programmet har blivit mindre styrt av produktionen.

– När jag var med var det ett provrörsbarn, vi visste inte hur det skulle bli. Då hade vi en inslagsproducent som smög runt och skickade in en massa ämnen för att hålla i gång diskussionerna under middagarna. Nu tyckte jag nästan att det kändes som att allt flög och for, säger Petter.

Trots det berättar rapparen att årets säsong blev extra känslosam som honom – bland annat vid samtalen kring Lill-Babs, som också medverkade det första året och som Petter kom väldigt nära.

– Ta vilken människa som helst som du sätter i en situation där de varje dag ska prestera någonting som de tycker är väldigt mentalt påfrestande. Samtidigt ska du prata om grejer du berörs av och sover jättelite. Det är ett recept för att bryta ner, man blir helt paj till slut, säger Petter.