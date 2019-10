Queen-filmproducenten tar sig an Bee Gees

Foto: Phil Sandlin/AP/TT

Producenten till filmen "Bohemian rhapsody", om rockbandet Queen, tänker gå vidare till nästa 1970-talsband, nämligen discokungarna i Bee Gees. Enligt The Guardian har producenten Graham King skrivit kontrakt med filmbolaget Paramount, som har köpt rättigheterna till Bee Gees låtkatalog för att kunna använda i filmen.

King producerade "Bohemian rhapsodyr", där Rami Malek vann en Oscar för sin tolkning av sångaren Freddie Mercury i fjol. Filmen spelade in motsvarande 8,7 miljarder kronor globalt, samtidigt som "A star is born" och "Rocketman", filmen om Elton Johns liv, också har blivit stora succéer. Musikfilmer verkar vara heta just nu – filmer om Aretha Franklins, Bob Marleys och Carole Kings liv är på gång.

Bee Gees bestod av bröderna Barry, Robin och Maurice Gibb och är mest kända för discoklassikerna "Staying alive" och "Night fever". Låtarna blev ett världsfenomen när de inkluderades på soundtracket till filmen "Saturday night fever" med John Travolta i huvudrollen 1977.