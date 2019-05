Råttorna anfaller i oskyldig pestsaga

Foto: Asobo Studio/TT

Två syskon ska tillsammans ta sig igenom medeltidens Frankrike, på flykt från inkvisitionen, i nyss släppta "A plague tale: Innocence".

Men det är de tusentals råttorna som har hamnat i fokus.

Det är 1300-tal och en mörk tid i fransk historia när "A plague tale: Innocence" inleds. Landet skakas av både hundraårskriget, inkvisitionen och har dessutom drabbats av pesten. I centrum för berättelsen står femåriga Hugo och femtonåriga Amicia, två syskon som blir föräldralösa.

– Du spelar som Amicia som måste ta hand om Hugo och hjälpa honom att överleva, säger Sébastien Renard, som har skrivit manuset till spelet.

Spänd relation

Liksom i många verkliga syskonrelationer finns det spänningar mellan Amicia och Hugo. Hugo är drabbad av en sjukdom, och Amicia har därför negligerats av föräldrarna. Det har skapat avundsjuka, och lett till att syskonen inte känner varandra särskilt väl.

– Till en början är han en börda för henne. Han är orsaken till att mycket ont hänt dem, att de befinner sig utanför familjeägorna på de farliga vägarna i Frankrike där folk börjar bli galna och ser fiender överallt. Målet var att sätta press på rollfigurerna, vilket sedan öppnar dörren för att se hur deras relation förändras och byggs upp när de övervinner hinder, säger Renard.

Kräver list

Att ha två rollfigurer har varit ett lyckat berättelsemässigt grepp i spel som Sonys "God of war", Naughty Dogs "The last of us" och Josef Fares "Brothers: A tale of two sons". Men det finns också en risk för att den personen som spelaren inte styr blir ett spelmässigt irritationsmoment. Det har spelutvecklaren Asobo till varje pris försökt att undvika. Hugo är inte bara passiv, utan kan exempelvis krypa in i små öppningar och hjälpa till med saker.

– Vi har också hela tiden försökt att skapa ett system för att få spelaren att bry sig om Hugo, på samma sätt som Amicia bryr sig om honom.

Amicia och Hugo kommer att stöta på fiender, främst i form av inkvisitionstrogna soldater. För att besegra dem krävs list.

– Syskonen är inte krigare, de är inte tränade för att slåss. De kommer att överleva genom att hjälpa och stödja varandra, förklarar Renard.

Tusentals råttor

Ytterligare ett hinder är råttorna. "A plague tale: Innocence" fullkomligt myllrar av gnagarna, och det rör sig inte om några oskyldiga husdjursvarianter.

Råttorna, symbolen för pesten i spelet, täcker marken i tusental, och gör livet surt för alla som kommer i deras väg.

– De är verkligen farliga och lurar i mörkret. Du hittar dem alltid i slutna utrymmen, säger Sébastien Renard.

Råttorna flyr dock ljuset, från exempelvis en fackla i Amicias hand. Att använda ljuset på rätt sätt är en nyckel för att ta sig fram. Även fienderna bär facklor för att skydda sig. Det kan Amicia utnyttja, genom att med hjälp av en stenslunga släcka deras ljus och låta råttorna ta kål på soldaten.

Uppemot 5 000 gnagare kan vistas på skärmen samtidigt, där varje individ har sin egen artificiella intelligens och följer sin egen väg.

– Det är ett antal som vi är stolta över. Det var en enorm utmaning att få dem att kännas levande, som när de reagerar när spelaren rör sig mitt ibland dem, och samtidigt få spelet så smidigt som möjligt. Det har varit den mest krävande tekniska utmaningen, säger Renard.

Bygger på kontraster

Spelets undertitel handlar om oskuldsfullheten som representeras av de båda barnen, främst Hugo, som ofta lyckas se det vackra i omgivningen. Hans förmåga att se skönheten mitt i all tragik blir något hans storasyster lutar sig mot för att behålla förnuftet i en galen värld.

– Det handlar om att bygga en kontrast mellan oskuldsfullheten och hur brutal och våldsam världen var vid den här tiden. Jag tror att oskuldsfullheten inte är något som går förlorat under spelets gång, men något huvudpersonerna måste kämpa för att bevara, säger Sébastien Renard.